Lidl roept flessen cola terug: niet bestand tegen hoge temperaturen

Supermarktketen Lidl haalt tweeliterflessen cola uit de rekken van huismerk Freeway Cola en Freeway Cola Light. Bij hoge temperaturen zou de bodem van de flessen kunnen barsten en zouden de doppen spontaan kunnen loskomen. Dat meldt Lidl vrijdag.

De terugroepactie, van het bedrijf Sources Alma in overleg met het voedselagentschap (FAVV) komt er na enkele klachten. Meer concreet gaat het om Freeway Cola van 2 liter die ten minste houdbaar is tot 24 en 25 juli 2020, enkel in combinatie met de code ME3. Ook gaat het om Freeway Cola Light van 2 liter die ten minste houdbaar is tot 26 juli 2020, eveneens in combinatie met code ME3.

Lidl België vraagt klanten om de artikelen niet te consumeren, maar terug te brengen naar de winkel. Ze zullen terugbetaald worden, ook zonder kassaticket.

“Vermits deze flessen een koolzuurhoudende drank bevatten is het aan te raden om deze met voorzichtigheid te behandelen. De nog gesloten flessen dienen niet geopend te worden. Zij kunnen teruggebracht worden naar een Lidl-verkooppunt in een plastic zak terwijl deze flessen tegen warmte en zon beschermd worden, zoals vermeld wordt op de verpakking”, aldus een persbericht.