Wereldkampioen Alejandro Valverde (39) triomfeert in de Vuelta na spannende slotklim , Dylan Teuns is leider af

Wereldkampioen Alejandro Valverde (Movistar) heeft vrijdag de zevende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De 39-jarige Spanjaard haalde het na 183,2 kilometer vanuit startplaats Onda tot de aankomst boven op Mas de la Costa in een sprintje voor de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en de Colombiaan Miguel Angel Lopez (Astana), die opnieuw de leiderstrui overneemt van Dylan Teuns (Bahrain-Merida). De Limburger verloor na zijn tweede plaats van donderdag ettelijke minuten.

Wie een rustige aanloop verwachtte in de eerste 80, relatief vlakke kilometers, van de zevende etappe, had het bij het verkeerde eind. Het regende aanvallen, onder meer van Wout Poels, Quentin Jaurégui, Rémi Cavagna en anderen, maar zonder succes. Na één uur wedstrijd bedroeg het gemiddelde 49,8 km per uur, ook na twee uur zouden we nog steeds een gemiddelde van 45,9 km overhouden.

Geen tijd om te recupereren dus voor de renners. Onderweg had Tejay van Garderen, zwaar gevallen donderdag, de handdoek intussen in de ring gegooid, waardoor EF Education First nog met vijf renners over blijft.

Foto: Photo News

Gilbert en Wallays

Pas na 60 km zou de vroege vlucht zich afscheiden van het peloton: onze landgenoten Jelle Wallays (Lotto Soudal) en Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) kregen het gezelschap van Sergio Henao (UAE Team Emirates), Stéphane Rossetto (Cofidis), Quentin Jaurégui (AG2R-La Mondiale), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Michael Storer (Sunweb) en Sebastian Henao (Ineos). Finaal zouden ook ook nog Cyril Barthe (Euskadi-Murias) en Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) de oversteek maken. Maximaal gunde het peloton hen vijf minuten, die bonus zou onder impuls van Movistar en Astana snel zakken. Blijkbaar waren beide ploegen iets van plan op de ‘slotmuur’.

Het tempo lag hoog, op 26 km van het eind moest leider Dylan Teuns de groep met favorieten laten rijden. Geen twee dagen in het rood dus voor de Limburger. Vooraan bleven met Gilbert, Sergio en Sebastian Henao en Brambilla nog vier vluchters over, met één minuut bonus op 14 km van het eind. Een km later versnelde Gilbert, enkel Sergio Henao wist hem te volgen, maar iets voorbij de voet van de slotklim, 4,1 km aan 12,3%, werden ze gegrepen door de groep met favorieten.

Het was Nairo Quintana die tot twee keer toe aan de boom schudde en dat zorgde er voor dat Aru, Pogacar, Majka, Nieve en anderen moesten lossen. Met vier gingen ze de laatste 2,5 km in: Valverde, Quintana, Roglic en Lopez.

Valverde leek het even moeilijk te krijgen op de steilste stukken, 19-20 procent, maar klampte aan. Quintana versnelde nog een keer op 1,2 km van het eind, maar niemand kraakte, met vier reden ze bijna zij aan zij de slotkilometer op. De sprint bergop werd laat gelanceerd, op 175 meter en daarin toonde de wereldkampioen nog maar eens zijn klasse. Hij haalde het voor Primoz Roglic, Lopez (3) en Quintana (4) finishten op zes seconden. Lopez is opnieuw leider, met zes seconden voorsprong op Roglic.

Etapa 7 - Stage 7 | #LaVuelta19



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @alejanvalverde gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Alejandro Valverde's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/B8KWZujjM8 — La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2019

Zaterdag wacht de renners in de achtste etappe opnieuw een heuvelachtig parcours. De enige geregistreerde col, de Puerto de Montserrat (tweede categorie), ligt in de eindfase van de rit. De aankomst ligt in het dal van Igualada.

Uitslag:

1. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 183,2 km in 4u34:11 (gem. 40,09 km/u)

2. Primoz Roglic (Sln/TJV) op 0:00

3. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 0:06

4. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:06

5. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:42

6. Ion Izagirre (Spa/AST) 0:48

7. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 0:51

8. Fabio Aru (Ita/UAD) 0:51

9. George Bennett (NZe/TJV) 01:07

10. Oscar Rodriguez (Spa/EUS) 01:20

Stand:

1. Miguel Angel Lopez (Col/AST) de 1129,3 km in 28u19:13 (gem. 39,88 km/u)

2. Primoz Roglic (Sln/TJV) op 0:06

3. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:16

4. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:27

5. Rafal Majka (Pol/BOH) 01:58

6. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 02:36

7. Esteban Chaves (Col/MTS) 02:52

8. George Bennett (NZe/TJV) 03:34

9. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 03:36

10. Fabio Aru (Ita/UAD) 03:36