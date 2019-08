Remco Evenepoel ontsnapt aan klein drama tijdens lange vlucht, Lampaert stuit op sterke Kristoff in Ronde van Duitsland

De tweede etappe in de Ronde van Duitsland (cat. 2.BC) was een prooi voor Alexander Kristoff . De Noor van Team UAE Emirates was in een massasprint te sterk voor Sonny Colbrelli en Yves Lampaert. Maar renner van de dag was Remco Evenepoel.

De etappe ging met een rotvaart van start. In het eerste wedstrijduur werden 49 kilometer afgelegd. Verscheidene renners waagden hun kans, maar kregen nooit meer dan een minuut. Toen de storm even ging liggen, achtte Evenepoel zijn moment gekomen, op 106 kilometer van de finish. In geen tijd had de Europese kampioen tijdrijden een voorsprong van drie minuten. Al gooide een verstrooide fietsen bijna roet in zijn eten...

Deceuninck - Quick-Step stopte perfect af. Pas toen Ineos vooraan kwam post vatten zakte de voorsprong van Evenepoel. Het zorgde ook voor een breuk in het peloton, Julian Alaphilippe en leider Pascal Ackerman waren daarvan de belangrijkste slachtoffers.

Geraint Thomas en Vincenzo Nibali jaagden intussen op de jonge Belg, die zijn voorsprong zag zakken naar 1 minuut bij het opdraaien van het lokale circuit. Alexey Lutsenko probeerde op de klim, 1,1 kilometer aan 5,5 procent de oversteek te maken, Quick-Step counterde, maar het was duidelijk dat Evenepoel gegrepen zou worden.

Dat gebeurde op 9,5 kilometer van de finish, toen Lutsenko hem op diezelfde klim remonteerde. De Kazach kreeg Marc Hirschi met zich mee. Op 2 kilometer werd ook dit duo gegrepen, waarna Kristoff zich voor zijn zesde zege van het seizoen de snelste toonde van een groep van 28 renners.

Uitslag:

1. Alexander Kristoff in 4u21’04”

2. Sonny Colbrelli

3. Yves Lampaert

4. Ben SwiftTeam

5. Jasper Stuyven

Stand:

1. Alexander Kristoff in 8u10’18”

2. Sonny Colbrelli +10”

3. Yves Lampaert +12”