ROYALS. Waarom Meghan Markle altijd in dezelfde houding staat. En belangrijke tijden voor prinses Charlotte

Waarom staat Meghan Markle altijd met haar vingers in elkaar gestrengeld? En waarom krijgt Kate Middleton een korting op de school van haar twee oudste kinderen? Alle weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

Is het je al opgevallen? Meghan Markle staat doorgaans in dezelfde houding op foto’s. Ze houdt haar vingers in elkaar verstrengeld en haar armen zijn gebogen ter hoogte van haar ribben. Volgens lichaamstaalexperte Blanca Cobb in Cosmopolitan vindt de hertogin van Sussex deze pose gewoon comfortabel, al schuilt er misschien ook een andere reden achter de houding. Cobb vermoedt dat Markle in samenspraak met een expert over een vaste houding heeft nagedacht waarin ze zichzelf op haar gemak én zelfzeker voelt. Ook Kate Middleton heeft een zogenoemde ‘signature pose’. Zij poseert vaak met clutch in de handen. Elegant, maar volgens royalty watchers ook een manier om niet voortdurend handjes te moeten schudden…

Foto: ISOPIX

Het zijn spannende momenten voor de Britse prinses Charlotte. Zij gaat straks, op 5 september om precies te zijn, voor het eerst naar school. De keuze ging naar Thomas’s Battersea in Londen, waar ze haar grote broer prins George zal tegenkomen. Prins William en Kate Middleton zullen per kwartaal zo’n 6.500 pond (omgerekend 7.100 euro) moeten betalen voor de kleine meid haar lessenpakket, maar ze krijgen korting. De school wordt enkele tientallen euro’s goedkoper als kinderen van dezelfde familie zich inschrijven.

Foto: ISOPIX

Er is ook nieuws over een schoolgaande royal uit eigen land. De Belgische prins Gabriël, die net 16 jaar is geworden, gaat vanaf september naar een privéschool. Hij ruilt de het Nederlandstalige Sint-Jan Berchmanscollege in voor een Engelstalige privéschool in Brussel. Leergeld: 39.515 euro per jaar. Eléonore (11) volgt zo als enige van de vier kinderen van koning Filip en koningin Mathilde nog – gratis – openbaar onderwijs.

In Denemarken was er deze week reden tot feest: prins Nikolai, zoon van prins Joachim en zijn eerste vrouw Alexandra, vierde er zijn twintigste verjaardag. Daar werd een officiële fotoshoot aan gekoppeld. Het resultaat: drie foto’s van de knappe jongeman in een groene trui, hemdje en beige broek op de Instagrampagina van het Deense koningshuis. Vind je dat de jonge royal modellenlooks heeft? Dat vinden ze bij het Franse modehuis Dior ook, want hij liep al mee in een van de modeshows van het luxemerk.

Geen feest in Spanje, maar wel ziekenbezoekjes. Koning Juan Carlos (81) herstelt momenteel succesvol van een hartoperatie. Prinses Leonor (13) en prinses Sofia (12) brachten afgelopen dinsdag in het gezelschap van hun ouders een bezoekje aan hun opa. Ze werden gefotografeerd bij het verlaten van het ziekenhuis in Madrid. Aan de pers vertrouwde prinses Leonor toe dat ze haar grootvader een cadeautje had geschonken. Wat de man kreeg, bleef geheim.

Koning Felipe, hier met zijn dochter prinses Sofia Foto: ISOPIX

Nog een opmerkelijk beeld uit eigen land: onze koningin Mathilde staat in haar blootje. Niet echt, wel als een getekende versie op de cover van Femme fatale, het nieuwe album in de Filip & Mathilde-reeks. Ze draagt niet meer dan een zorgvuldig gedrapeerde Belgische vlag. De tekening doet denken aan een foto van de Amerikaanse realityster Kim Kardashian uit 2014, die met haar derrière op de cover van Paper Magazine stond. “Het is er alleszins niet op geïnspireerd”, zegt tekenaar Charel Cambré om duidelijkheid te scheppen.