‘Onsterfelijke’ avonturier Bear Grylls bijna omgekomen door wel heel banaal dier

De Britse ex-militair en avonturier Bear Grylls is bijna gestorven toen hij gestoken werd door een bij. De man, die al door véél woelige watertjes gezwommen heeft, is allergisch voor bijensteken en werd ternauwernood geholpen door een verpleger die in de buurt was.

Bear Grylls – echte naam Edward Grylls (45) – staat over het Kanaal bekend als een ex-militair, survival-expert en tv-persoonlijkheid en overleefde al tal van hachelijke situaties. Als parachutist bleef z’n valscherm ooit dicht bij een sprong. Hij brak toen drie wervels, maar overleefde de val wel. Sindsdien verdient Bear Grylls zijn centen met spannende tv-shows en boeken met survival-advies.

Foto: ISOPIX

Zo ook deze zomer, toen Edward Grylls op een eiland in de Stille Oceaan opnames deed voor zijn nieuwe programma Treasure island. De opnames waren net begonnen toen de man gestoken werd. Op adrenaline probeerde hij zijn presentatie nog af te maken. Maar medisch personeel dat in de buurt was, merkte dat hij in shock verkeerde en diende hem een prik toe met de EpiPen, een anti-allergiespuitje. Grylls overleefde de steek, maar bleef wel achter met een opvallend opgezwollen aangezicht.