Door deze truien kijk je uit naar de herfst

Kleurrijke truien met hier en daar een paillette: de herfst is langzaam maar zeker in aantocht en dus is het tijd om op zoek te gaan naar je nieuwe beste vriend, althans voor enkele maanden. In fuchsia of neutraal zwart, met wijde mouwen of net aansluitend: met deze truien zal je alvast geen kou lijden.

Kleurplaat

Een streepje hier, een merknaam daar,...en dan nog het liefst in alle tinten van de regenboog: ontwerpers hebben zich laten inspireren door de mooie kleuren die het herfstseizoen met zich meebrengt en vertaalden ze in comfortabele en vooral warme truien en sweaters. Door er hier en daar nog een tekst of merknaam aan toe voegen, drukten ze hun stempel op de winterse favoriet.

1. Marni - 770 euro bij Net-A-Porter 2. Lolaliza - 35.99 euro bij Lolaliza 3. Karen by Simonsen - 139,95 euro bij Zalando 4. Close-up - 37,50 euro bij Close-up 5. Isabel Etoile Marant - 320 euro bij Isabel Marant

Als het een beetje meer mag zijn

Volants, bolletjes en zelfs knopen zonder functie: geen enkele ontwerper wil je deze herfst en winter met een saaie trui de straat opsturen. Bolletjes geven je een meer speelse uitstraling, terwijl goudkleurige knopen je outfit net dat tikkeltje feestelijker maken. Experimenteer je liever met veren of franjes? Combineer dan met een aansluitende jeans en een enkellaarsje.

1. Zara - 29,95 euro bij Zara 2.& Other Stories - 89 euro bij & Other Stories 3. Valentino - 2.100 euro bij Bijenkorf 4. Desigual - 109,95 euro bij Desigual 5. H&M - 19,99 euro bij H&M

Capetruien

Eindeloze combinatiemogelijkheden zonder dat je er overdressed bijloopt: de capetrui houdt je warm op koude dagen en ziet er tegelijk heel modieus uit. Draag samen met een skinny jeans en een stoere laars om wat extra pit aan je outfit te geven. Voor lange avonden samen met vrienden voor het haardvuur mag je die laarzen inruilen voor een stel pluizige pantoffels.

1. Mango - 119,99 euro bij Mango 2. Massimo Dutti - 99,95 euro bij Massimo Dutti 3. Only - 34,95 euro bij Zalando 4. Missoni - 580 euro bij Net-a-Porter 5. Claudia Strater - 149,95 euro bij Bijenkorf

Grote mouwen

Pofmouwen, vleermuismouwen of gewoon wat extra stof rond de ellebogen: truien die spelen met proporties en vormen zijn ook deze herfst niet weg te denken uit de etalages. Het geeft je niet alleen de nodige bewegingsvrijheid, koukleumen kunnen er nog een fijn bloesje of topje onder dragen zonder dat je het ziet.

1. Mango - 39,99 euro bij Mango 2. Even&Odd - 29,95 euro bij Zalando 3. Ganni - 240 euro bij Net-A-Porter 4. P.A.R.O.S.H. - 230 euro bij Farfetch 5. Sessun - 165 euro bij Bijenkorf

Pailletten

Niet alleen met veren kan je een trui opsmukken. Ook kleine pailletten nemen je in geen tijd mee van kantoor naar het restaurant zonder dat je ook maar een keer moet wisselen van outfit. Ga voor een sober detail op de mouw of gooi alle remmen los en neem een duik in de wereld van glitter en glamour.

1. Molly Bracken - 54,95 euro bij La Redoute 2. JBC - 34,95 euro bij JBC 3. Fracomina - 98,90 euro bij Brantano 4. Saint Laurent - 1.990 euro bij Net-a-Porter 5. Max&Co. - 119,95 euro bij Zalando