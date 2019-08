File op E314 van Lummen tot Nederlandse grens na zwaar ongeval: “Nog nooit gezien”

Maasmechelen - Na een zwaar verkeersongeval zijn de twee rijstroken van de E314 in Boorsem (Maasmechelen) vrijdagnamiddag rond 15.30 uur weer volledig vrijgemaakt. Toch is er vrijdagnamiddag rond 17 uur nog sprake van een monsterfile tussen Lummen en de Nederlandse grens. “Dit hebben we nog nooit gezien in Limburg”, zegt de wegpolitie.

Kort voor 14 uur raakten er drie personenwagens en een vrachtwagen, die met een brandbaar goedje geladen was, betrokken in een aanrijding. Een personenwagen belandde tegen de vangrail. De brandweer moest een vrouw, die gekneld zat, bevrijden. Twee andere inzittenden liepen ook verwondingen op, maar zij waren al uit het voertuig, toen de brandweerpost van Maasmechelen ter plaatse kwam.

De vrouw kreeg een tijdlang de eerste zorgen in een ziekenwagen toegediend, waarna ze onder begeleiding van een Mug-team naar het ziekenhuis werd overgebracht. Met de lading van de vrachtwagen, een soort hars volgens brandweerofficier Dimitry Opdenacker, bleek na controle alles in orde. De trekker van de vrachtwagen had vooral vooraan schade. De E314 was volledig versperd. De politie riep de andere automobilisten op om in hun voertuig te blijven zitten en niet op de E314 te gaan rondlopen.

Nadat de zwaar beschadigde personenwagen getakeld was, kon de Hamse sleepdienst beginnen met de vrachtwagen te takelen. Er was wel wat vloeistof uit het motorcompartiment van de vrachtwagen gelekt. De brandweer strooide absorptiekorrels, waarna het wegdek met schuim schoongespoten werd. Daarna kon het verkeer richting Nederland weer op gang komen. Door de aanrijding ontstond er een kilometerslange file tot voorbij Genk. Ook het verkeer op de Rijksweg (N78) raakte strop, omdat de opritten van de E314 naar Nederland dichtgeslibd waren.