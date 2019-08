“Graag te korte broeken en een knipoog naar gothic”: Nora Gharib geeft haar modegeheimen prijs

‘Patser’-actrice, YouTube-ster en presentatrice Nora Gharib (25) heeft stijl. Daarom heeft het Belgische modemerk CKS haar gevraagd om een eigen herfst- en wintercollectie te ontwerpen. In afwachting van het tweede deel van de lijn, dat vanaf 12 september in de rekken hangt, polsen we met tien vragen naar haar stijlgeheimen.

1. Wat is je favoriete look?

“Ik ben fan van alles wat comfortabel is. Daarmee bedoel ik niet dat al mijn kledingstukken gemaakt zijn van rekbare stofjes of dat ik hele dagen in een jogging rondloop ...