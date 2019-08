Broer van olympisch kampioen aangehouden op verdenking van drievoudige moord

De broer van meervoudig olympisch turnkampioen Simone Biles zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een drievoudige moord. Dat meldt de New York Post.

Tevin Biles-Thomas (24) zou betrokken zijn bij een schietpartij tijdens oud en nieuw in een Airbnb in Cleveland. Hij werd donderdag aangehouden op verdenking van doodslag en geweldpleging.

Op de fatale avond zou een groep mensen onuitgenodigd op een feestje zijn verschenen. Verzoeken aan hen om te vertrekken mondden uit in een schietpartij, die drie jonge mannen het leven kostte. Devaughn Gibson (23), DelVaunte Johnson (19) en Toshon Banks (21) werden meerdere keren geraakt, meldt Cleveland.com. Nog twee anderen raakten gewond, maar overleefden het bloedbad. Biles-Thomas zit in ieder geval vast tot 13 september. Dan wordt hij officieel aangeklaagd.

Simone Biles doesn't want to talk after brother charged in triple murder https://t.co/VXBtDSqze4 pic.twitter.com/LwN7WYouc0 — New York Post (@nypost) August 30, 2019

De topturnster heeft nog niet op de aanhouding van haar broer gereageerd. De 22-jarige Biles won in Rio de Janeiro tijdens de Olympische Spelen van 2016 vier gouden turnmedailles. Eerder deze maand pakte op de Amerikaanse turnkampioenschappen in Kansas City voor de zesde keer de titel in de allroundcompetitie, waar ze onder meer uitpakte met een ongeziene ‘triple-double’, iets wat nog nooit een turnster was gelukt in een officiële wedstrijd.

Op het WK van vorig jaar in Qatar was Biles goed voor zes medailes, waarbij vier gouden (allround, sprong, vloer en team). Aan de brug met ongelijke leggers moest ze de duimen leggen voor Nina Derwael. Op de balk won ze brons.