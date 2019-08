Pommeline na breuk met Fabrizio: “Ik weet nog niet wat ik met zijn tattoo ga doen”

Een koppel zijn ze niet meer, maar werken doen ze wel nog samen. Pommeline Tillière (25) en Fabrizio Tzinaridis (26) bevestigden eind juli hun breuk, nu heeft Pommeline op Instagram ook in haar hart laten kijken met een Q&A voor haar volgers. “Zonder mijn hond Maurice was het veel zwaarder voor me geweest”, zegt de blondine.

Ze moesten zwijgen tot het einde van Temptation island VIPS, waaraan ze deelnamen als koppel. Maar de vragenlast werd te groot. Dus lieten ze eind juli al weten dat de geruchten waar zijn: Pommelizio is niet meer. Pommeline kreeg het in het programma zwaar te verduren. Haar Fabrizio reed er een scheve schaats met verleidster Julia. Pommeline had het er zo moeilijk mee, dat ze zelfs hulp kreeg van een psycholoog.

Maar kijk, na regen komt zonneschijn, want het gaat weer goed met haar. Dat laat ze weten wanneer iemand op haar Instagram-story vraagt hoe je op korte tijd een relatiebreuk een plaats kan geven. “Als je geen andere keus hebt, gaat dat snel. Ik heb het de eerste maand heel zwaar gehad, maar ik heb veel aan mijn hond gehad. Zonder Maurice was het, denk ik, veel zwaarder geweest”, zegt ze.

Of het nog goedkomt met haar en Fabrizio, wil nog iemand weten. “Nee, zeker niet. We hebben een mooie en intense relatie beleefd. Ik hield zielsveel van hem, maar het is beter zo. We weten beiden dat het nooit meer zou werken tussen ons. Ik ben na lange tijd weer mezelf en het gaat prima met me.”

Vrienden zijn ze niet meer, maar het duo werkt wel nog steeds samen in de tattooshop van Fabrizio. Normaal is het de bedoeling dat Pommeline de zaak in Merelbeke gaat leiden. Fabrizio’s hoofd staat in ieder geval nog steeds op haar been getatoeëerd. “Voorlopig heb ik er nog niets aan gedaan. Ik ben nog aan het twijfelen wat ik ermee moet. Het stoort me ook niet heel erg momenteel.”

