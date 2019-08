Alkens gemeenteraadslid Marina Boussu geeft de fakkel door aan Hannah Billen

Alken - Op de gemeenteraad van donderdag 29 augustus gaf Marina Boussu, gemeenteraadslid voor de Open Vld, haar zetel in de gemeenteraad door aan de eerste opvolger voor haar partij.

Marina Boussu, die in haar professionele leven ondernemer is, stond de afgelopen weken voor een moeilijke keuze. “Het is voor mij belangrijk om te vechten voor het beste voor Alken en haar inwoners via de gemeenteraad. Maar mijn zaak blijft groeien en neemt steeds meer van mijn tijd in beslag. Ik heb daarom besloten om de fakkel door te geven aan iemand die er wel de volle 100% voor kan gaan.” Hannah Billen, eerste opvolger van de partij, volgt Boussu op in de gemeenteraad. Zij legde gisteren de eed af.

Voor Marina Boussu is dit zeker geen afscheid. Ze blijft nauw betrokken bij de partij. “Natuurlijk blijf ik achter de schermen actief binnen Open Vld en zal ik mijn visie en ideeën steeds doorgeven aan de andere gemeenteraadsleden van de Open Vld-fractie”, aldus Boussu.