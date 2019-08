Marc Brys speelt open kaart over zijn nieuwkomers: “De Ridder zal starten in Eupen”

Veel nieuwkomers bij STVV. En dus verscheen er eindelijk een glimlach op het aangezicht van trainer Marc Brys op de persconferentie vrijdagnamiddag in Sint-Truiden. “Al wil het niet zeggen dat als je een brik nieuwe spelers opentrekt, dat meteen zal renderen. We trainen niet voor niets al weken keihard op automatismen”, aldus Brys, die zowaar open kaart speelde betreft zijn nieuwe spelers. “Cong Phuong zit niet in de selectie, hij moet evolueren. De Ridder zal starten in Eupen.”