Voormalig Anderlecht-talent Mile Svilar kiest voor België

Opmerkelijk. Voor het eerst in lange tijd is Mile Svilar (20) weer opgeroepen voor België. Bondsoach Johan Walem riep hem op voor de Belgische U21 voor de duels tegen Wales en Bosnië. “Hij heeft eindelijk een keuze gemaakt.”

Mile Svilar werd in het verleden geweerd uit de Belgische U19, soms wegens een gebrek aan discipline. De doelman kan kiezen tussen België en Servië en raakte er ook niet uit. Nu Svilar bij Benfica op een dood spoor zit, geef Johan Walem hem een nieuwe kans. “Hij heeft gekozen voor België”, klinkt het. “Ik hoop dat dit een definitieve keuze is, want het zijn natuurlijk nog geen A-selecties. Maar het was niet moeilijk om Svilar te overtuigen. Keeperstrainer Filip De Wilde hield altijd contact met hem en hij is professioneel genoeg. Mile weet ook dat hem bij België een enorme challenge wacht.”

Veel Anderlecht-spelers

Walem riep ook Anderlecht-speler Albert Sambi Lokonga op. Die speelde bij Anderlecht nog geen minuut na een maandenlange knieblessure. “Albert is klaar, hoor. Met ook. nog Doku, Dewaele, Amuzu, Sardella en Saelemaekers ontneem ik Vincent Kompany misschien wel veel spelers volgende week, maar ze verdienen een selectie.”

Nog opmerkelijke namen bij de Belgische beloften zijn Arnaud Bodart, de keeper van Standard. flankaanvaller Robbie D’Haese van KV Oostende en Hannes Delcroix, door Anderlecht uitgeleend aan het Nederlandse RKC Waalwijk.