Ferrari domineert eerste training in Spa, Max Verstappen rijdt derde tijd

Francorchamps -

Ferrari zette zoals verwacht de toon in de eerste vrije training voor de GP van België. Op het circuit van Francorchamps, waar 5 van de 7 kilometers plankgas afgelegd worden, komt hun superieure topsnelheid tot zijn recht. Sebastian Vettel eindigde bovenaan de tabellen in 1:44.574 en was daarmee 2 tienden sneller dan teammaat Charles Leclerc.