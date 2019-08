Vrouwen met maatje meer shoppen het liefst online

Vrouwen met een maatje meer verkiezen online shoppen boven het binnenwandelen van een echte winkel. Dat blijkt uit een peiling van het Britse bedrijf Snag, gespecialiseerd in beenmode, bij meer dan duizend dames.

Uit de rondvraag bij 1.150 Britse vrouwen met een kledingmaat vanaf 44, blijkt dat 67 procent van hen afgeschrikt wordt om te shoppen in de winkelstraat. De reden? Ze vinden dat er een schrijnend gebrek is aan grote maten in de rekken en winkelen daarom liever online. Meer dan de helft vindt kleedkamers in de winkels trouwens niet gezellig noch verwelkomend en zo’n 75 procent heeft tijdens het winkelen zelfs al een traan gelaten.

Niet inclusief

In een ander onderdeel van de rondvraag, werd aan de respondenten gevraagd om Britse winkels, waaronder te beoordelen op hun inclusiviteit. Onder meer webwinkel Asos kreeg een goede rating. Merken waaronder Primark, Gap, French Connection, Topshop en Zara hebben volgens de dames de minst uitgebreide collecties in grotere maten en kregen een slechte beoordeling.

Lange weg te gaan

“De resultaten van de enquête zijn verontrustend, maar helaas niet verrassend. Het klopt dat collecties met grotere maten steeds vaker, meestal online, voorkomen. Maar detailhandelaren zouden hun collecties over de hele lijn moeten uitbreiden naar maten die verder reiken dan maat 44. De modebranche heeft nog een lange weg te gaan om echt inclusief te worden en alle lichaamsvormen en -maten te accepteren”, besluit merkverantwoordelijke bij Snag, Rachel Watson, op basis van de peiling.