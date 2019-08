An Lemmens werd overstelpt met goede raad toen ze moeder werd: “Maar 1 goede raad kon echt het bloed van onder mijn nagels halen”

An Lemmens, televisiepresentatrice en mama van dochter Zappa Rosa, werd tijdens en na haar zwangerschap overstelpt met goede raad. “Het was ongetwijfeld goedbedoeld advies maar 1 goede raad kon mij echt de kast opjagen”, schrijft ze op Instagram.

“Ik kreeg heel wat advies van bekenden en onbekenden”, schrijf de televisiepresentatrice op haar Instagramaccount. “En vaak had ik daar ook echt iets aan want als kersverse mama heb je die steun echt nodig. Maar 1 goede raad kon me echt de kast opjagen, het bloed van onder m’n nagels halen: draag haar niet de hele tijd want straks wil ze áltijd gepakt worden of Je moet haar niet direct oppakken als ze weent, dan wordt dat een verwend kind!”

Zelf heeft Lemmens 1 advies voor mama’s die al eens durven twijfelen of ze het goed doen. “knuffel, kus, aai en draag je baby te pletter. Doe vooral wat je moederhart je ingeeft : dat hummeltje overstelpen met liefde! Ik zou niet liever wensen dan dat ze áltijd vastgenomen wil blijven worden, ze blijft toch altijd mijn kleine fantastische meisje.”