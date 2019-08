Neos Genk naar de Titanic

Genk - Neos Genk rondde haar jaarprogramma traditiegetrouw af met een bezoek aan een openluchtmusical. Ditmaal stond 'Titanic, the musical' aan het Donkmeer in het Oost-Vlaamse Berlare op het programma.

Met drieëntwintig stonden ze die donderdagnamiddag klaar om aan C-mine op de bus te stappen, de Genks Neos-leden die het werkjaar afsloten met dit cultureel evenement. Na een lichte maaltijd in Beveren kwamen ze bij valavond aan op de prachtige locatie aan het meer in Berlare waar ze samen met meer dan 2.000 andere toeschouwers getuige mochten zijn van een indrukwekkend spektakel. Het verhaal van de Titanic maar dan gezien vanuit de ogen van de bemanningsleden en de passagiers. Het werd een indrukwekkend gebeuren met tal van technische hoogstandjes.

Voorzitter Lucienne Winters kan met haar bestuur terugblikken op een goed gevuld en boeiend werkjaar. Zaterdag 7 september organiseert Neos Genk in Zaal Onder de Toren in Boxbergheide een instuif, waar iedereen dus mag binnenlopen. Daar wordt tussen 10.00 en 17.00 het programma voor het werkjaar 2019-2020 gepresenteerd. Uiteraard zit er weer minstens één musical in dit programma.