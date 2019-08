Gae, een straathond uit Bangkok, loopt elke dag met een gebroken poot over straat. Of althans, dat laat zij de mensen denken. “Op die manier vraagt zij aaitjes en aandacht van de mensen”, klinkt het bij een local. “Maar eigenlijk is zij helemaal in orde, zo liet de dierenarts ons weten. En haar hersenen al zeker.”