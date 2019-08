De Australiër Nathan Haas verlaat Katusha Alpecin en zet zijn carrière verder bij Cofidis. Hij ondertekende een contract voor twee jaar bij de Franse wielerploeg.

De 30-jarige Haas reed eerder voor Garmin (2012-2014) en Dimension Data (2016-2017). Hij heeft onder meer de Herald Sun Tour (2011), de Tour of Britain (2012) en de Japan Cup (2011, 2014) op zijn erelijst en was ritwinnaar in de Ronde van Burgos (2016) en de Ronde van Oman (2018). In 2017 werd hij vierde in de Amstel Gold Race.