OPROEP: Heeft u een leuke gepersonaliseerde nummerplaat?

Hasselt - Op dit moment rijden er zo’n 26.326 gepersonaliseerde nummerplaten rond in ons land. Maandelijks komen er daar zowat 600 bij.

Sinds 31 maart 2014 bestaat de mogelijkheid om een gepersonaliseerde nummerplaat aan je wagen te hangen. Daarvoor betaal je wel een meerprijs van 1.000 euro.

In 2016 en 2017 moest je zelfs 2.000 euro ophoesten voor de nummerplaat van je keuze. Het aantal aanvragen liep toen terug tot gemiddeld 141 nummerplaten per maand. In 2018 werd de prijs teruggebracht tot 1.000 euro en sindsdien zit het aantal aanvragen weer in de lift. Vorig jaar werden in totaal 5.949 gepersonaliseerde kentekens geregistreerd. In de eerste helft van dit jaar waren er dat 3.504.

Heel wat automobilisten kiezen voor een gepersonaliseerde nummerplaat die verwijst naar hun naam. Maar er zijn ook creatieve geesten die een glimlach weten te ontlokken met hun nummerplaat. Zo werd de bestelwagen van een dierenspeciaalzaak gesignaleerd met kenteken WAFWAF en een kleine Twingo met de nummerplaat BENTLEY.