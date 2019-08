Drama voor Spaanse coach Luis Enrique: 9-jarige dochter verliest strijd tegen kanker

Luis Enrique, de Spaanse ex-bondscoach en ex-trainer van FC Barcelona, maakte met een verklaring via sociale media het overlijden van zijn pas 9 jaar oude dochtertje Xana bekend. Zijn negenjarige dochter verloor een maandenlange strijd tegen botkanker.

“Onze dochter Xana is deze namiddag op 9-jarige leeftijd overleden, nadat ze vijf intense maanden tegen een erg agressieve botkanker heeft gevochten”, liet Enrique weten in een boodschap op Twitter. “We gaan je heel erg missen maar we zullen elke dag van ons leven aan jou denken.”

De 49-jarige Enrique liet in juni weten zijn functie als Spaans bondscoach neer te leggen “om belangrijke familiale redenen”. “We zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen die we de voorbije maanden hebben gekregen en bedanken jullie voor de discretie en het begrip”, eindigde hij.

Vele reacties

Het droevige nieuws lokte heel wat reacties uit, onder meer bij spelers die Enrique onder zijn hoede had. “Mister, wij schenken jou en je familie al onze steun en warmte. Hier zijn geen woorden voor maar we staan altijd aan jouw zijde”, reageerde Sergio Ramos, de aanvoerder van La Roja. “Moge Xana in vrede rusten”, besloot Alvaro Morata in een tweet met een gelijkaardige boodschap.

Ook de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales en Barcelona en Real Madrid uitten hun medeleven, net als Rafael Nadal. “Ik ben heel bedroefd. Ik kan mij de pijn in de familie niet voorstellen”, schreef de tennisvedette.