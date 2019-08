Responsable Young Drivers lanceert opmerkelijke campagne: “Behandel je vrienden als taart”

De ‘Responsable Young Drivers’ lanceren vrijdag een nieuwe campagne met de ‘Safety Cake’, een taartje dat speciaal is ontworpen om automobilisten te confronteren met hun rijgedrag. Uit een onderzoek van iVOX blijkt immers dat 87 procent van alle Belgische autobestuurders die voedsel op de passagierszetel vervoert, voorzichtiger rijdt.

De gedachte achter de campagne is simpel, zeggen RYD, als we voorzichtiger zijn als we een we een taart vervoeren, kunnen we dat ook wanneer we passagiers meenemen. Met de hashtag #TreatYourFriendsLikeACake, nodigen Responsible Young Drivers Vlaanderen dan ook alle autobestuurders uit om evenveel zorg te dragen voor hun vrienden als voor een taartje.

De ‘Safety Cake’ is een fragiel gebakje dat onmiddellijk impact heeft op het rijgedrag van de automobilist. Liesje De Rijcke, coördinatrice van Responsible Young Drivers Vlaanderen: “Het is toch vreemd dat we ineens voorzichtiger gaan rijden als we zoiets als een taart vervoeren. En de iVOX enquête bevestigt dit met grote cijfers. Met de Safety Cake kunnen we op een heel herkenbare manier een krachtige boodschap sturen. Hopelijk staat iedereen zo nog eens stil bij zijn eigen rijgedrag.”

“Met de Safety Cake willen we de verkeersveiligheid op een originele en positieve manier naar voor brengen. Wij willen niet moraliseren of met de vinger wijzen. Met een positieve boodschap hopen we de automobilist eraan te herinneren dat een passagier even fragiel is als een taartje.”

Voor meer informatie: www.safetycake.be.