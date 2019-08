STVV neemt Japans international Seung-woo Lee over van het Italiaanse Verona

STVV heeft de Japanse international Seung-woo Lee aangetrokken, zo bevestigen de Truienaars vrijdag.

De 21-jarige Lee komt over van Hellas Verona, waarmee hij vorig seizoen de promotie naar de Serie A afdwong.

Lee zette zijn eerste voetbalstappen bij de jeugd van Icheon United in zijn thuisland. In 2011 kaapte FC Barcelona hem daar weg en sloot hij aan bij de jeugdreeksen van de Spaanse topclub. In het seizoen 2015-16 maakte hij zijn debuut voor het tweede elftal. In de zomer van 2017 trok hij naar Hellas Verona. In totaal speelde hij 37 wedstrijden voor de club uit Verona waarvan veertien in de Serie A.

Details over het contract maakte STVV niet bekend. Verona bevestigt op zijn website dat hem om een definitieve transfer gaat.

Lee werd vorig jaar international en telt tien caps achter zijn naam.