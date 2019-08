Airbnb verhuurt nu ook iglo’s

Samen genieten van het noorderlicht in je eigen iglo? Dat kan, want dankzij Airbnb kan je in het Finse dorpje Pelkosenniemi nu ook iglo’s huren.

Concreet gat het om zes iglo’s, die verspreid liggen in de bossen van Pelkosenniemi, helemaal in het noorden van Finland. De iglo’s, die uitgerust zijn met een echt bed en warme slaapzakken, staan net naast het Pyhäjärvi-meer en het nationale park van Pyhä-Luosto.

Heb je ondanks dat thermisch ondergoed en de warme slaapzak toch nog last van de lage temperaturen? Ga je dan even opwarmen in het appartement dat de familie graag ter beschikking stelt.