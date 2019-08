Waasland-Beveren plukt middenvelder Tshibola weg bij Aston Villa

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met Aaron Tshibola. De Brits-Congolese middenvelder komt over van Premier League-club Aston Villa en ondertekende voor drie seizoenen op de Freethiel. Dat maakte de rode lantaarn in de Jupiler Pro League donderdagavond bekend.

De 24-jarige Tshibola genoot zijn jeugdopleiding bij Reading, momenteel actief in het Championship. In 2014 schopte hij het tot de hoofdmacht. Twee seizoenen later haalde Aston Villa hem voor enkele miljoenen weg bij Reading. Bij “The Villans” speelde Tshibola een half seizoen seizoen mee, maar nadien drongen zich uitleenbeurten op aan Nottingham Forrest, MK Dons en het Schotse Kilmarnock. Premier League-ervaring deed hij nooit op.

De in Londen geboren Tshibola doorliep de nationale jeugdploegen van Engeland, maar koos uiteindelijk voor de nationale ploeg van Congo. Hij maakte zijn debuut voor “Les Léopards” op 27 maart 2018. De verdedigende middenvelder zal het rugnummer 6 dragen bij Waasland-Beveren.