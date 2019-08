Weer prijs in Europa: Standard loot Arsenal in loodzware groep, AA Gent treft opnieuw Wolfsburg

De Belgische ploegen krijgen nog een topploeg over de vloer in Europa. Standard werd in de Europa League immers uitgeloot in een loodzware groep met de Engelse topclub Arsenal (verliezend finalist van vorig seizoen) en het Duitse Eintracht Frankfurt (verliezend halvefinalist van vorig seizoen), aangevuld met Vitoria SC uit Portugal. AA Gent krijgt Wolfsburg, Saint-Etienne en Oleksandria.

In totaal gingen er 48 ploegen in de trommel. Zij werden onderverdeeld in twaalf groepen van vier. Gent zat in pot twee, Standard in pot drie. De top twee van elke poule plaatst zich voor de zestiende finales.

De Buffalo’s kwalificeerden zich donderdag ten koste van het Kroatische Rijeka, Standard hoefde geen voorrondes te spelen. De Rouches kregen het ticket dat bekerwinnaar KV Mechelen werd afgenomen in het matchfixingschandaal. Antwerp, de derde Belgische vertegenwoordiger in de Europa League, strandde in de laatste voorronde tegen AZ.

Kampioen KRC Genk en Club Brugge treden dit seizoen aan in de Champions League. Daarvoor werd donderdag geloot. Genk zit in een groep met titelverdediger Liverpool, Napoli en RB Salzburg. Brugge mag het opnemen tegen Real Madrid, PSG en Galatasaray.

Groep A

- FC Sevilla (Spa)

- APOEL (Cyp)

- Qarabag (Aze)

- Dudelange (Lux)

Groep B

- Dynamo Kiev (Oek)

- FC Kopenhagen (Den)

- Malmö (Zwe)

- Lugano (Zwi)

Groep C

- FC Bazel (Zwi)

- Krasnodar (Rus)

- Getafe (Spa)

- Trabzonspor (Tur)

Groep D

- Sporting (Por)

- PSV (Ned)

- Rosenborg (Noo)

- LASK (Oos)

Groep E

- Lazio (Ita)

- Celtic (Sch)

- Rennes (Fra)

- Cluj (Roe)

Groep F

- Arsenal (Eng)

- Eintracht Frankfurt (Dui)

- Standard

- Vitoria (Por)

Groep G

- Porto (Por)

- Young Boys (Zwi)

- Feyenoord (Ned)

- ?Rangers (Sch)

Groep H

- CSKA Moskou (Rus)

- Ludogorets (Bul)

- ?Espanyol (Spa)

- Ferençvaros (Hon)

Groep I

- Wolfsburg (Dui)

- AA Gent

- Saint Etienne (Fra)

- Olexandriya (Oekr)

Groep J

- AS Roma (Ita)

- Mönchengladbach (Dui)

- Istanboel Basaksehir (Tur)

- Wolfsberg (Oos)

Groep K

- Besiktas (Tur)

- Braga (Por)

- Wolverhampton (Eng)

- Bratislava (Slk)

Groep L

- Manchester United (Eng)

- Astana (Kaz)

- Partizan (Ser)

- AZ Alkmaar (Ned)