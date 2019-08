Benito Raman en Yari Verschaeren voor het eerst Rode Duivel, Axel Witsel ontbreekt in selectie

Schalke 04-aanvaller Benito Raman (24) en Anderlecht-talent Yari Verschaeren (18) zijn voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. Dat maakte bondscoach Roberto Martinez vrijdagmiddag in Tubeke bekend. Hij doet op het tweetal een beroep voor de EK-kwalificatiematchen in en tegen San Marino (6 september) en Schotland (9 september).

“Het klopt dat Verschaeren nog heel jong is, maar bij de Rode Duivels kijken we niet naar leeftijd. Wel naar kwaliteit”, vertelde bondscoach Roberto Martinez. “Hij heeft al bij de U18,de U19 en op het EK U21 gespeeld. We vinden de tijd rijp voor hem om bij de Rode Duivels te komen. Verschaeren is een buitengewoon talent die volgens mij prima in ons systeem past.”

“Voor Benito is het een heel andere situatie. Hij heeft het Belgische voetbal verlaten voor Duitsland, iets wat ik een heel moedige beslissing vond. Vanaf dat moment hebben we een heel andere Benito Raman gezien. Hij begon te groeien en is volwassener geworden. Wat hij deed bij zijn vorige club (Fortuna Düsseldorf, nvdr) was al erg indrukwekkend, en toen stond hij al dicht bij een selectie. Hij kan zijn positie ook invullen op manier die de Rode Duivels nodig hebben.”

Broers Hazard wel opgeroepen ondanks blessures

Vaste waarden als Vincent Kompany, Axel Witsel en Timothy Castagne ontbreken door blessures. Eden Hazard, bij Real Madrid out met een dijblessure, en zijn broer Thorgan (die met de rib sukkelt), zijn er wel bij. “We gaan eerst bekijken of hij dit weekend in actie kan komen (bij Real Madrid, nvdr)”, vertelde Martinez. “Maar we zijn niet van plan risico’s met hem te nemen. Denk er ook aan dat we pas op 9 september tegen Schotland spelen, maar veel zal afhangen van hoe hij zich op dat moment voelt. Hetzelfde geldt overigens voor Thorgan: hij kan momenteel niet met de groep trainen, maar dat kan de komende week nog veranderen.” Beide broers zullen dinsdag onderzocht worden door de medische staf.

België heeft na vier wedstrijden het maximu m van 12 punten en leidt daarmee in groep I voor Rusland (9 op 12), Kazachstan en Schotland (6 op 12), Cyprus (3 op 12) en San Marino (0 op 12). De top twee plaatst zich rechtstreeks voor Euro 2020.

De doelmannen: Courtois, Casteels, Mignolet, Sels.

De verdedigers: Alderweireld, Denayer, Dendoncker, Mechele, Vermaelen, Vertonghen.

De middenvelders: Carrasco, Chadli, T. Hazard, Meunier, Raman, De Bruyne, Praet, Tielemans, E. Hazard, Januzaj, Mertens, Trossard, Vanaken, Verschaeren.

De aanvallers: Batshuayi, Benteke, Lukaku, Origi.