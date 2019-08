US OPEN. Rafael Nadal krijgt extra rustdag, 15-jarige sensatie bij de vrouwen

Rafael Nadal hoefde donderdag niet in actie te komen in de tweede ronde van de US Open, zijn tegenstander gaf forfait. Bij de vrouwen is de pas 15-jarige Cori Gauff de nieuwste sensatie

Rafael Nadal (ATP 2) hoefde donderdag niet in actie te komen in de tweede ronde van de US Open. Zijn Australische tegenstander Thanasi Kokkinakis (ATP 203) ondervond te veel hinder van een blessure aan de rechterschouder en gaf forfait. Om door te stoten naar de achtste finales, moet tweede reekshoofd Nadal voorbij de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 170). Die wipte Nadals landgenoot Fernando Verdasco (ATP 34) na een spannende vijfsetter met 1-6, 2-6, 7-5, 6-3 en 7-6 (7/3).

De 33-jarige Nadal won de titel op Flushing Meadows al drie keer: in 2010, 2013 en 2017. Vorig jaar gaf hij op in de halve finale tegen Juan Martin del Potro.

15-jarige Cori Gauff staat in derde ronde

Bij de vrouwen is de pas 15-jarige Cori Gauff (WTA 140) de nieuwste sensatie. Ze versloeg donderdag in de tweede ronde de Hongaarse Timea Babos (WTA 112) met 6-2, 4-6 en 6-4. Na afloop had de Amerikaanse tiener lovende woorden over voor Babos. “Timea speelde zo goed en ik ben heel blij dat ik een ronde verder ben. Ze heeft me echt getest. We hadden allebei kunnen winnen.”

Gauffs volgende opponente wordt de Japanse Naomi Osaka, ‘s werelds nummer 1 en de titelverdedigster in New York. “Aan die wedstrijd wil ik nog niet denken”, ging de tienersensatie verder. “Morgen heb ik een dubbelmatch en daarna richt ik mijn aandacht op de wedstrijd tegen Naomi.”

‘Coco’ Gauff debuteerde dit jaar op de WTA Tour en tekende op Wimbledon meteen voor een stunt door, als qualifier, de achtste finales te bereiken.