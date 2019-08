Belgische “beul van Raqqa” gevat in Syrië

IS’er Anouar Haddouchi is opgepakt in Syrië. De Belg zou betrokken zijn bij de financiering van de aanslagen in Brussel en Parijs. Zo ontving Mohamed Abrini, op 22 maart “de man met het hoedje” in Zaventem, 3.500 euro afkomstig van de bankrekening van Haddouchi. Bovendien staat hij bekend als “beul van Raqqa” omdat hij er meer dan 100 executies zou hebben uitgevoerd. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag.

Het federaal parket voert al geruime tijd onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de terreurcel van 22 maart. Haddouchi - bijnaam Aboe Suleiman al Belgiki - zou op het centrale marktplein in Raqqa meer dan 100 onthoofdingen hebben uitgevoerd. Zelf lacht hij dat weg.

Haddouchi zit in een gevangenis van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Samen met zijn echtgenote Julie Maes (32) werd hij door de Koerdische troepen opgepakt na de slag om het laatste IS-bolwerk Baghouz. Het is nog onduidelijk waar hij berecht wordt: in Syrië, hier of in Frankrijk.