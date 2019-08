Amsterdam veiligste stad van Europa, Brussel staat wereldwijd op plaats 24

Amsterdam is de veiligste stad van Europa, en prijkt ook in de top vijf van de veiligste steden ter wereld. Onderzoekers van de Economist’s Intelligence Unit komen tot die conclusie na onderzoek van vele aspecten van veiligheid: verkeer, gezondheidszorg, misdaad en digitale veiligheid. De EUI onderzocht ook of steden in staat zijn om zich na een ramp te kunnen herstellen. Brussel staat een pak lager gerangschikt, maar scoort wel nog altijd beter dan het gemiddelde.