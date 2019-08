Nog op zoek naar een reisbestemming? Dit zijn de veiligste landen van 2019

Brussel -

Amsterdam is de veiligste stad van Europa, en prijkt ook in de top vijf van de veiligste steden ter wereld. Dat schrijven onderzoekers van de Economist’s Intelligence Unit (EUI) na analyse van vele aspecten van veiligheid: verkeer, gezondheidszorg, misdaad en digitale veiligheid. Ook onderzochten ze of steden in staat zijn om zich na een ramp te herstellen. Ter info: onze hoofdstad staat slechts op plaats 24 maar scoort daarmee wel nog beter dan het gemiddelde.