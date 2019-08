Dertien jaar lang hield de Amerikaanse metalband Tool de fans in spanning, maar gisteravond konden ze eindelijk de nieuwe cd bemachtigen. De Hasseltse platenwinkel Giga Swing was één van de twee platenwinkels die een nachtverkoop mocht organiseren.

Het is de allereerste keer in zijn carrière dat Luc Bertels van de platenwinkel Giga Swing ’s nachts zijn deuren opengooit, maar het is meteen een succes. De hele winkel staat afgeladen vol fans die intens ...