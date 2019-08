Het water moet de Belgische voetbalfans in de mond lopen, over drie weken breekt een heerlijke herfst aan. Sterren in overvloed, wanneer KRC Genk het opneemt tegen titelverdediger Liverpool, de Italiaanse traditieclub Napoli en het Oostenrijkse Salzburg. Aan de andere kant van land wacht Club Brugge PSG, Real Madrid en Galatasaray op. De glunderende gezichten in het Grimaldi Forum in Monaco spraken boekdelen. “Hier hadden we op gehoopt”, straalde de Genkse AD Erik Gerits. Om er meteen aan toe te voegen. “We gaan ons vel duur verkopen.”