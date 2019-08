Harm Van Veldhoven is vanaf zondag de nieuwe operationele manager van Lommel SK. Hij wordt de man die het hele reilen en zeilen op de club in ‘harm-onie’ moet laten verlopen. “Harm heeft niet alleen een schat aan ervaring, maar hij is ook een icoon van SK”, aldus afgevaardigd bestuurder Rudi Vandenput. “Wat hij en TD Ronny Van Geneugden vroeger op het veld presteerden, mogen ze nu samen op directieniveau invullen.”