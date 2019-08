Dit weekend wordt het startschot gegeven in het amateurvoetbal. In eerste amateur staat THES vanavond voor zijn vuurdoop met een thuiswedstrijd tegen Dessel Sport. Patro opent morgenavond thuis tegen Seraing. Wat zijn hun verwachtingen voor het komende seizoen? En hoe blikken zij terug op de voorbereiding? We laten de trainers zelf het antwoord geven op vier prangende vragen.