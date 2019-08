Vanavond (20.30u) trapt THES de competitie in eerste amateur op gang met een thuiswedstrijd tegen Dessel. Voor Aziz Moutawakil (35) is het al meteen een terugkeer naar de club waar hij de voorbije vijf jaar kapitein was, voor Jo Christiaens (31) wordt het zijn competitiedebuut als nieuwe THES-captain.