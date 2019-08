Niet één, niet twee, niet drie, maar vier programma’s op VTM maken vanaf maandag gebruik van de diensten van Koen Wauters (51). Die is na dertig jaar meer dan ooit zijn gewicht in goud waard. En dat terwijl er niet meteen een jonge hond klaarstaat om hem in de coulissen te rijden. Wauters zelf predikt rust: “Wat ik met die mensen doe in ‘Over Winnaars’, had ik vijftien jaar geleden niet gekund.”