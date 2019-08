US OPEN. Titelverdedigster Naomi Osaka neemt tweede horde, Simona Halep verslikt zich in nummer 116 van de wereld

De grootste verrassing van de derde ronde in de US Open was ongetwijfeld de uitschakeling van Simona Halep (WTA 4). In een driesetter moest ze haar meerdere erkennen in Taylor Townsend (WTA 116), de nummer 116 van de wereld. Halep begon zonder moeite aan het duel met een 6-2-zege in de eerste set. Twee verloren servicebeurten keerden de wedstrijd echter volledig om. De 23-jarige Townsend trok tegen de verwachting in de tweede set naar zich toe: 3-6.

In de derde set kreeg de Engelse tennisster bij een stand van 4-5 zelfs twee matchpoints, maar verspeelde deze. Halep leek de wedstrijd weer in handen te krijgen en versnelde naar een 6-5-voorsprong, waarin de Roemeense een matchpoint kreeg. Ook zij miste, waarna een tiebreak een einde moest brengen aan de marathonpartij. Uiteindelijk was Townsend in de zenuwslopende tiebreak te sterk met 4-7 en is halvefinaliste van 2015 en winnares van Wimbledon in 2019 uitgeschakeld.

Afgelopen nacht wist Ashleigh Barty (WTA 2) zich nog voordat de regen uitbrak te kwalificeren voor de 1/16de finale van de US Open. Op het hardcourttoernooi in New York treft Barty in de volgende ronde de 30ste geplaatste Maria Sakkari (WTA 29). De Finse had een marathonpartij nodig tegen Shuai Peng (WTA 167), maar wist na tweeënhalf uur toch door te stomen.

Osaka heeft geen enkele moeite met Poolse tegenstandster

‘s Werelds nummer een Naomi Osaka heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales) van de US Open. De Japanse titelverdedigster klopte in de tweede ronde op het New Yorkse hardcourt de Poolse Magda Linette (WTA 53) in twee sets: 6-2 en 6-4. Osaka treft in de derde ronde de Hongaarse Timea Babos (WTA 112) of de amper 15-jarige Amerikaanse Cori Gauff (WTA 140), die recent op Wimbledon nog furore maakte en pas sneuvelde in de vierde ronde.

De 21-jarige Osaka won vorig seizoen in New York, na een zege in de finale tegen de Amerikaanse Serena Williams. Aansluitend schreef ze ook de Australian Open op haar naam, maar nadien wilde het minder lukken. Op Roland Garros overleefde de Japanse de derde ronde niet, waarna ze op Wimbledon meteen haar koffers moest pakken.

Naomi Osaka. Foto: USA TODAY Sports

Zverev met hangen en wurgen langs jonge Amerikaan

De Duitser Alexander Zverev (ATP 6) had een marathonwedstrijd nodig tegen Frances Tiafoe (ATP 45), een 21-jarige Amerikaan. Tiafoe spiegelde tweemaal de score van Zverev, maar moest in de vijfde set alsnog buigen tegen de Duitser: 6-3, 3-6, 6-2, 2-6, 6-3. Zverev is na Novak Djokovic (ATP 1), Roger Federer (ATP 3), David Medvedev (ATP 5) en Kei Nishikori (ATP 7) de vierde speler uit de top 8 die zich plaatste voor de derde ronde. Dominic Thiem (ATP 4) en Stefanos Tsitsipas (ATP 8) verloren beiden in de eerste ronde al. Rafael Nadal (ATP 2)