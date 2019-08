Kat Kerkhofs reageert maand na viraal filmpje op ‘ruzie’ met Dries Mertens: “Ik ben wel erg geschrokken”

Kat Kerkhofs heeft voor het eerst gereageerd op het filmpje van een ruzie die ze had met Dries Mertens. “Ik kan soms nogal hevig overkomen”, zei ze op Radio 2. “Ik ben er wel van geschrokken.”

De 30-jarige Kat Kerkhofs is de vrouw van een van de bekendste aanvallers in het Italiaanse voetbal - Dries Mertens is bij Napoli een echte ster - en herkend worden op de meest ongepaste momenten hoort daar nu eenmaal bij. Dat ervaarde de Leuvense toen ze vroeger op de zomer een hoog oplopende ruzie had met haar man op een Italiaans strand, die gefilmd werd en een eigen leven ging leiden op sociale media.

Kerkhofs kon er wel mee lachen en reageerde op Instagram door te zeggen dat “dit is wanneer iemand hangry (kwaad omdat ze wil gaan eten, nvdr) en de andere nog niet wil gaan eten”. Op Radio 2 ging ze er toch nog even op in. “Blijkbaar vinden mensen het leuk om andere mensen stiekem te filmen op het strand. Daar ben ik echt van geschrokken. Je ziet mijn schoonmoeder op de achtergrond ook een plonsje nemen. Het was heel absurd om mezelf zo te zien. Misschien woon ik al wat te lang in Italië en moet ik in het vervolg wat op mijn handgebaren letten. Het was eigenlijk niet bepaald een belangrijke discussie, maar ik kom soms nogal hevig over.”

Dries Mertens vond volgens Kerkhofs dat ze het zich niet zo moest aantrekken.