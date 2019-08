AA Gent heeft eerste doel van het seizoen beet, met dank aan octopus Kums

Na de verloren bekerfinale in mei heeft het AA Gent bloed, zweet en tranen gekost om alsnog de poules van de Europa League te bereiken, maar het is gelukt. Sven Kums had in Rijeka (1-1) meteen een cruciale rol als rustbrenger op het middenveld. Het eerste doel van het seizoen is binnen, het is nu aan AA Gent om te dromen dat vrijdag om 13u Man United, AS Roma of Arsenal uit de bokaal komt.

Na de 2-1 in de heenmatch, verzoende AA Gent zich met een 1-1 in Rijeka om voor het eerst in drie jaar door te stoten naar de groepsfase van de Europa League.

Door de blessure van Roman Yaremchuk kwam Sven Kums meteen aan de aftrap. AA Gent-coach Jess Thorup herschikte zijn elftal en bevolkte zijn middenveld met vijf man. Kums is pas een week in Gent, maar legde enkele dagen geleden een geslaagde test af van zestig minuten tijdens een onderling partijtje. Genoeg om Thorup te overtuigen.

Kums

Op klasse staat geen tijd. Kums gaf zijn nieuwe ploegmakkers meteen de boodschap: jongens, geef die bal maar hier, ik weet er wel raad mee. Straf hoe vaak hij meteen aan de bal was. Het was nog wat tasten en zoeken, maar hij zorgde nu al voor rust in de ploeg. Kums was een opportuniteit die AA Gent niet kon laten schieten, Anderlecht betaalt tijdens zijn huurperiode nog een flink deel van zijn loon door. Je zou gek moeten zijn om dan “neen” te zeggen. Het wordt voor Thorup wel een opdracht om hem in te passen. Depoitre stond voorin op een eiland. Er was veel te weinig aansluiting uit de tweede lijn.

De Buffalo’s waren over de hele partij baas, maar helemaal rustig verliep de eerste helft niet. Rijeka was vrij snel in zijn egelstelling gekropen, vanwaaruit ze hun momenten kozen en wachtten op foutjes. Na dertien minuten was het al eens schrikken toen Asare ter plaatste werd gelaten door Halilovic. In het centrum plaatste Loncar de bal nét voorlangs.

Rond het halfuur stonden David en Lustig te makkelijk een voorzet toe. De bal belandde aan de overkant, waar Asare het leer ongelukkig devieerde in de voeten van een tegenstander. Voor doel gaf Dejaegere Puljic te veel ruimte en die scoorde de 1-0. Het Rujevica-stadion vlakbij de Adriatische Zee ontplofte. De vissen schrokken zich een hoedje.

Maar toen de Kroaten goed en wel beseften dat ze voorstonden, maakte Plastun al gelijk. Na een voorzet van Asare legde Lustig terug. Plastun zette zijn lichaam goed achter de bal en trapte de bal hoog in doel binnen: 1-1. Rijeka kreeg een klap die ze voor rust niet meer te boven kwamen.

AA Gent zit tweede helft uit

AA Gent had in de tweede helft het plan opgevat om de wedstrijd met een verstikkend balbezit te laten doodbloeden. Doelman Thomas Kaminski rekte bij iedere doeltrap tijd, tot hij tegen een geel kartonnetje aan keek. Met Sven Kums als octopus hielden de Buffalo’s de bal in de rangen. Tot Kums in de 77ste minuut met krampen tegen de mat lag. Leeg gestreden. Nog eens helemaal tot aan het gaatje gaan, wat moet dat de ex-Gouden Schoen deugd gedaan hebben na zijn troosteloze maanden bij Anderlecht.

Het moet frustrerend geweest zijn voor Rijeka om gedurig achter de bal te lopen, maar tegelijk bleef hun hoop op verlengingen levendig met de 1-1 op het bord. Bij halve kansen zoals een gevaarlijke voorzet die naast waaide of een schot uit de tweede lijn, bleef het toch wat ongemakkelijk op de stoelen schuiven voor de Buffalo’s. Maar het bleef 1-1. AA Gent heeft drie lastige voorrondes achter de rug, misschien beloont Dame Fortuna hen daar vanmiddag tijdens de loting voor.