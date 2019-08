Ooit de geliefde clown in Friends, nu een eenzaat zonder werk, geld en vrienden: het gaat niet goed met Matthew Perry

Hij was de clown, de man die in Friends iedereen aan het lachen bracht met zijn onnozel gedrag. Maar vandaag gaat het veel minder goed met Matthew Perry, die Chandler Bing speelde in de succesreeks. Hij heeft gezondheidsproblemen, werkt amper tot niet, heeft geen vaste verblijfplaats en vrienden al helemaal niet. Bovendien ziet hij er niet al te gezond uit, bewijzen recente beelden van de acteur.

Foto: ISOPIX

Wie Matthew Perry dezer dagen op straat ziet lopen, herkent met wat moeite nog de acteur die gestalte gaf aan de hilarische clown Chandler Bing in Friends. Hij zeult naast overgewicht ook imposante wallen mee, draagt te grote en heel los om het lijf hangende kledij en lachen doet hij op geen van de vele beelden die paparazzi gretig van hem maken.

Het uiterlijk van de gewezen topacteur is symptomatisch voor het leven dat hij momenteel heeft. Toen hij enkele weken geleden zijn indrukwekkende penthouse in Los Angeles te koop zette, leek dat niets om van wakker te liggen. Maar in Amerikaanse media duiken berichten op dat hij dat uit geldgebrek moest verkopen. Momenteel heeft de acteur immers geen eigen woning. Hij slaapt al maandenlang in een hotelkamer, waar hij het overgrote deel van zijn dagen doorbrengt. Hij verlaat de kamer naar verluidt alleen om te roken en zich laveloos te drinken aan de bar.

Foto: ISOPIX

Werk heeft de man momenteel ook niet. In de filmwereld en de tv-wereld lijkt niemand nog wakker te liggen van Perry: hij krijgt geen rollen aangeboden en geeft volgens ingewijden ook niet de indruk nog interesse te hebben in acteren. Wat het nog erger maakt: door zijn asociale gedrag lijkt hij ook geen vrienden meer te hebben. Perry is een eenzaat geworden, die alleen in de barman van het hotel een gesprekspartner vindt.

“Hij wordt niet graag lastiggevallen”, getuigt een medewerker van het hotel in The National Enquirer. “Daarom gaat hij meestal in de VIP-bar zitten. Hij drinkt daar stevige drankjes.” Ook volgens de medewerker wordt Perry amper herkend. “Hij heeft er een puinhoop van gemaakt. Zijn looks van vroeger heeft hij helemaal niet meer. Hij ziet er ziek uit.”

Dat laatste kan kloppen, want de voorbije maanden doken ook al berichten op over zijn frequente ziekenhuisbezoeken voor hevige buikpijn. Hij had een gat in zijn darm of maag - een gastro-inestinale perforatie - die het gevolg kan zijn van overmatig drankgebruik. En laat Perry daar in het verleden al driemaal mee te maken gehad hebben.