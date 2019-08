Locatie Songfestival gelekt? Internetspeurders denken van wel

Gaat het Eurovisiesongfestival naar Rotterdam? Enkele oplettende speurders op internet vermoeden dat nadat ze een pagina vonden op de officiële site van het liedjesfestijn die verwijst naar de Zuid-Hollandse stad als locatie.

De link werd woensdagavond gevonden door de URL van de pagina van vorig jaar aan te passen naar Rotterdam. Eenzelfde pagina was op dat moment niet te vinden voor Maastricht, meldde RTL Boulevard. Enige tijd later was dit echter wel het geval. Inmiddels zijn beide pagina’s verwijderd.

EBU, de organisatie die het Eurovisiesongfestival organiseert, stelt woensdagavond in een verklaring op haar website dat de pagina een ‘foutje’ was.

“We zijn voorbereid op de grote onthulling van de gaststad aanstaande vrijdag”, stelt EBU op haar website. “We hebben pagina’s gemaakt voor beide mogelijke winnaars, zodat we vrijdag direct de juiste pagina online kunnen zetten.”

Foto: Eurovision.tv

Opgelost

EBU stelt met klem dat het een “foutje was dat woensdag beide pagina’s enige tijd te zien waren. Dat is nu opgelost.” De naam van de juiste stad wordt niet voor vrijdagmiddag bevestigd, beklemtoont de organisatie.

Een woordvoerder van NPO wil geen extra toelichting geven en verwijst naar de website van EBU. Eerder stelde de Nederlandse producent Sietse Bakker tegenover RTL Boulevard dat de ‘Rotterdamse’ pagina een ‘mockup’ zou zijn, een soort test

Bidbook

De NPO maakt vrijdag officieel in een live-uitzending bekend of het Eurovisiesongfestival in Rotterdam of Maastricht plaatsvindt. Beide steden hebben een bidbook gemaakt en een grote presentatie gehouden voor de organisatiecommissie.