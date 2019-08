Philippe Clement reageert op droomloting: “We moeten sowieso de derde plek ambiëren”

Bij Club Brugge volgden ze de loting voor de Champions League donderdagavond samen in het Belfius Basecamp. “Dit is goed nieuws voor de fans”, reageerde Philippe Clement op de grote namen die uit de bus kwamen.

Real Madrid, PSG en Galatasaray. Club Brugge krijgt de echte toppers over het vloer van het Jan Breydelstadion, maar ziet zijn kansen om voor de eerste keer in zijn geschiedenis door te stoten naar de achtste finales zo wel meteen tot nul herleid. “Er waren twee mogelijkheden: of grote namen, maar een sportief minder interessante groep. Of wat mindere goden, maar wel een poule die sportief interessant is”, vertelde trainer Philippe Clement. “Het is het eerste geworden. De echte wereldtop komt naar Brugge, en dat is goed nieuws voor de fans.”

“Of we derde kunnen worden? Dat moet ik nog zien, ik ken Galatasaray niet zo goed”, gaf de coach van de Bruggelingen toe. “Dat gaan we volgende week nog bekijken. We moeten echter sowieso de derde plek ambiëren.”

“Dit is natuurlijk het allermooiste”, vond kapitein Ruud Vormer. “Het was nog heel even spannend op het einde, met die twee groepen waar we in terecht konden komen. Maar ik ben heel blij. Galatasaray ken ik niet zo goed. We zullen nog zien wat de mogelijkheden zijn in deze groep.”