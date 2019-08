OVERZICHT. Alles wat u moet weten over de tegenstanders van KRC Genk in de Champions League

KRC Genk speelt in de groepsfase van de Champions League tegen Liverpool, Napoli en Salzburg. Dat is het resultaat van de loting die donderdagavond plaatsvond in Monaco. Ontdek hier alles wat je moet weten over de tegenstanders van de landskampioen.

Liverpool

Naam: Liverpool Football Club

Bijnaam: The Reds

Land: Engeland

Oprichting: 1892

Stadion: Anfield Road

Capaciteit: 54.074

Voorzitter: Tom Werner (VSt)

Eigenaar: Fenway Sports Group (VSt)

Coach: Jürgen Klopp (Dui)

Topspelers: Divock Origi (BEL), Mohamed Salah (Egy), Roberto Firmino (Bra), Virgil van Dijk (Ned), Sadio Mané (Sen), Alisson Becker (Bra)

Erelijst:

Landskampioen: 18x

Bekerwinnaar: 7x

Ligabeker: 8x

Supercup: 15x

Champions League/Europacup I: 6x

UEFA Cup: 3x

Europese Supercup: 4x

Met Liverpool komt een absolute grootmacht in het voetbal naar de Luminus Arena. De Reds wonnen vorig jaar de Champions League door in de finale Tottenham Hotspur met 2-0 te verslaan. Een jaar eerder was Real Madrid in de finale van het kampioenenbal nog met 3-1 te sterk, voornamelijk dankzij twee enorme flaters van toenmalig doelman Loris Karius. De Reds brengen het indrukwekkende aanvalstrio Salah-Firmino-Mané mee. Onze landgenoot Divock Origi, die een deel van zijn jeugdopleiding in Genk kreeg, is de eerste invaller van dat drietal. Achterin zet de Nederlander Virgil van Dijk al anderhalf jaar een moeilijk te passeren defensie neer. Achter hem is de Braziliaan Alisson Becker een uiterst betrouwbaar sluitstuk.

Napoli

Naam: Società Sportiva Calcio Napoli

Bijnaam: Gli azzurri/I Ciucciarelli

Land: Italië

Oprichting: 1926

Stadion: San Paolo Stadion

Capaciteit: 60.000

Voorzitter: Aurelio De Laurentiis (Ita)

Eigenaar: Filmauro S.r.l (Ita)

Coach: Carlo Ancelotti (Ita)

Topspelers: Dries Mertens (BEL), Lorenzo Insigne (Ita), José Callejon (Spa), Kalidou Koulibaly (Sen)

Erelijst:

Landskampioen: 2x

Bekerwinnaar: 5x

Supercup: 2x

UEFA Cup: eindwinnaar in 1989

Napoli eindigde vorig seizoen voor de derde keer in vier jaar tijd als tweede in de Serie A, ruim achter het ongenaakbare Juventus. De Napolitanen werpen zich al jaren op tot de uitdager van de Oude Dame, maar een nieuw landskampioenschap - na 1987 en 1990 onder leiding van de onnavolgbare Diego Maradona - zat er nog niet in. Europees sneuvelde Napoli vorig seizoen in de kwartfinales van de Europa League tegen latere finalist Arsenal. In de Champions League waren de Napolitanen derde geworden in een groep met Liverpool en PSG. Rode Duivel Dries Mertens maakt al jaren dienst uit bij het team van coach Carlo Ancelotti. Voorin is zijn gezelschap met onder meer Lorenzo Insigne en José Callejon opperbest. Achterin zet Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) al jaren de lijnen uit. Het wordt voor de Senegalees een terugkeer naar de Luminus Arena, waar hij speelde tussen 2012 en 2014.

Salzburg