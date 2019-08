Afscheid van Doc Gonzo, huisfotograaf van het uitgaansleven

Diepenbeek -

Op de begrafenis van Björn Vanhex hadden zijn familie en vrienden een t-shirt aan met daarop de tekst: ‘Who the fuck is Doc Gonzo?’ Het grapje was Björns idee, nadat hij ooit te kennen had gegeven hoe zijn uitvaart moest verlopen. Doc Gonzo was Björns nom de plume, de naam waaronder hij als fotograaf het uitgaansmilieu in beeld bracht, van discotheek Slices tot Tomorrowland.