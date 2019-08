Populair Heusdens vleesrestaurant breidt uit met tweede zaak in Hasseltse Quartier Bleu

Na de officiële aankondiging dat A.S. Adventure naar Quartier Bleu trekt is nu ook het eerste food-concept dat richting kanaalkom trekt bekend. BBQ-restaurant RAUW uit Heusden-Zolder gaat midden op de nieuwe horecakade een nieuwe zaak van 350 vierkante meter betrekken met een groot terras langs het water.

“We blijven alleszins ook in Heusden”, zegt zaakvoerder Fabio Istoczak. “Hasselt wordt onze broodnodige tweede vestiging in het voorjaar van 2020. In Heusden zijn we 3 jaar geleden gestart met BBQ-sfeer ...