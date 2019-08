Gezocht: bolderkar of buggy voor Syrisch jongetje (6) met beperking

Mohamed Al-Faray (6) vluchtte drie jaar geleden samen met zijn ouders en zijn broer vanuit Syrië naar ons land. Hier werd vastgesteld dat Mohamed een mentale en fysieke beperking heeft, waardoor hij niet zo lang kan stappen. Zijn ouders zijn nu op zoek naar een buggy of een bolderkar.

Miriam Al-Faray (25) was zwanger van haar tweede zoontje Mohamed toen haar woonplaats in de Syrische stad Idlib volledig verwoest werd in de oorlog, die er nu al acht jaar woedt. Samen met haar man Khalid ...