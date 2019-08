Bij KRC Genk zijn ze tevreden met de loting voor de Champions League. De landskampioen werd gekoppeld aan Liverpool, Napoli en Salzburg. “Dit is een droom die uitkomt”, zei doelman Gaëtan Coucke.

“Dit is een mooie loting”, aldus Coucke. “Liverpool en Napoli zijn erg mooie ploegen en Salzburg is ook niet te onderschatten. Tegen Liverpool spelen is een droom die uitkomt ...