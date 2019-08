Israël beschuldigt Iran van ontwikkeling raketten in Libanon: “Kunnen enorme verliezen aan mensenlevens veroorzaken”

Het Israëlische leger heeft Iran er donderdag van beschuldigd dat het via zijn bondgenoot Hezbollah in Libanon precisieraketten tracht te maken die “enorme verliezen aan mensenlevens” zouden kunnen veroorzaken in Israël.

De uitspraken van het Israëlische leger komen na een aanval met drones op het bolwerk van Hezbollah in Beiroet en represailles van het Libanese leger. De incidenten van vorig weekend met de drones boven Beiroet werden donderdag niet bevestigd door het Israëlische leger, maar het leger zei dat het inlichtingen had die bewijzen dat Hezbollah raketten tracht om te bouwen tot raketten met precisiegeleiding.

Hun plan bestaat erin “domme raketten tot raketten met een hoge precisie te verbouwen”, zei de woordvoerder van het Israëlische leger, Jonathan Conricus. Hij preciseerde dat Hezbollah vandaag over 130.000 raketten beschikt in Libanon.

Bedreiging

“Deze hoeveelheid is een bedreiging op zich. De raketten zijn niet precies, maar als Hezbollah in staat is een arsenaal van geleide raketten te produceren (...) ontstaat een andere en veel gevaarlijkere situatie”, want die raketten zouden “enorme menselijke en materiële verliezen” in Israël kunnen veroorzaken, benadrukte de woordvoerder.

Volgens de krant The Times vielen de drones zondag neer bij installaties van Iran voor de vervaardiging van een brandstof die nodig is voor de productie van precies geleide raketten.