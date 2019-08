US OPEN. David Goffin heeft weinig moeite met Franse debutant, Van Uytvanck kan naar huis

David Goffin heeft zich donderdagavond zonder al te veel problemen geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De Luikenaar klopte de Franse debutant Barrere met drie keer 6-2 in amper 1 uur en 25 minuten. Alison Van Uytvanck

Goffin neemt het in de derde ronde op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 69) of de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 68).

Goffin schopte het de twee voorbije jaren tot in de vierde ronde in New York, zijn beste resultaat in de VS. Vorige editie botste hij daarin op de Kroaat Marin Cilic, in 2017 was de Rus Andrey Rublev te sterk. Op de drie andere Grand Slams, de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, raakte Goffin al een keer tot in de kwartfinales.

Alison Van Uytvanck moet koffers pakken na verlies tegen Wang Qiang

Alison Van Uytvanck (WTA 68) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde (zestiende finales) van de US Open. De 25-jarige Van Uytvanck verloor in de tweede ronde op het New Yorkse hardcourt tegen het Chinese achttiende reekshoofd Wang Qiang (WTA 18) in twee sets: 7-5 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 38 minuten.

Alison Van Uytvanck strandde na ruim anderhalf uur tennis tegen de nummer 18 van de wereld. Foto: AFP

Wang Qiang neemt het in de derde ronde op tegen haar landgenote Fiona Ferro (WTA 74). Van Uytvanck was sinds 2014 onafgebroken van de partij in New York, maar sneuvelde steeds meteen.

Barty treft Sakkari, ook Osaka zonder moeite door

Afgelopen nacht wist Ashleigh Barty (WTA 2) zich nog voordat de regen uitbrak te kwalificeren voor de 1/16de finale van de US Open. Op het hardcourttoernooi in New York treft Barty in de volgende ronde de 30ste geplaatste Maria Sakkari (WTA 29). De Finse had een marathonpartij nodig tegen Shuai Peng (WTA 167), maar wist na tweeënhalf uur toch door te stomen.